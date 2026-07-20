Ataque informático deixa serviços da CCDR Algarve temporariamente indisponíveis

Um ataque informático na noite de sábado para domingo deixou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve com alguns serviços temporariamente indisponíveis, anunciou esta segunda-feira o organismo regional algarvio.

"A CCDR Algarve informa que, na sequência deste incidente informático que está a afetar os seus sistemas, alguns serviços encontram-se temporariamente indisponíveis, nomeadamente as comunicações e acesso ao correio eletrónico institucional", esclareceu a comissão regional algarvia num comunicado.

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O organismo regional informou que, "durante o fim de semana (na noite de sábado para domingo), a CCDR Algarve foi alvo de um ataque informático" e, assim que identificou o "acesso indevido com origem externa", foram ativados os protocolos de segurança estabelecidos.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional algarvia procedeu à "análise, resposta e notificação de incidentes perante as autoridades competentes" e adotou "medidas de identificação, contenção e análise da ocorrência" para fazer a "mitigação de eventuais impactos", detalhou.

A mesma fonte adiantou que está a ser feito um acompanhamento da situação por parte das "autoridades competentes" e dos serviços de informática da CCDR, assim como pelas "equipas técnicas especializadas de suporte", para garantir que os serviços são restabelecidos com a maior brevidade possível.

O organismo público apelou à compreensão da população e remeteu mais esclarecimentos para o momento em que obtiver informação relevante sobre o caso.