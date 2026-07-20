Câmara do Porto: PS exige estudo sobre segurança na Estrada da Circunvalação

Os vereadores socialistas na Câmara do Porto vão propor, na terça-feira, que a autarquia reclame junto das Infraestruturas de Portugal (IP) a "realização urgente" de um estudo sobre as condições de segurança da Estrada da Circunvalação.

Na proposta a que a Lusa teve acesso, esta segunda-feira, e que vai a votos na reunião privada do executivo, o PS considera que os atropelamentos mortais que já ocorreram nesta estrada – que atravessa os concelhos do Porto, Matosinhos, Maia e Gondomar – reforçam "a urgência inadiável de uma intervenção naquela via que a torne mais segura para todos, protegendo de forma especial os que nela circulam a pé e de bicicleta".

Apesar das intervenções já previstas para a Circunvalação no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) do Porto, que entrará em consulta pública, os vereadores da oposição defendem que "há medidas cuja urgência não pode ficar condicionada por esse processo" sob pena de se continuar "a assistir à triste e insubstituível perda de vidas humanas".

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Assim, para além do pedido de realização de um estudo sobre as condições de segurança, o PS propõe ainda que o município alerte a IP e o Ministério da Administração Interna (MAI) para a "grave situação de insegurança rodoviária" da Circunvalação e que exija uma "intervenção imediata que permita o atravessamento em maior segurança" da estrada no chamado "nó da Via Norte".

Em 2017, a Área Metropolitana do Porto chegou a propor um projeto de requalificação para a Circunvalação - Estrada Nacional 12 (EN12) -, mas que nunca avançou.

O projeto tinha um custo estimado em cerca de 58 milhões de euros e o objetivo era transformar aqueles 17 quilómetros de estrada "numa alameda urbana", definindo "espaço pedonal qualificado", criando uma ciclovia, um corredor central para o transporte público, o reforço da arborização, entre outros.