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Camião derrama resina e obriga a corte do IP3 nos dois sentidos na zona de Penacova

20 jul, 2026 - 15:25 • Lusa

Líquido não é tóxico, nem inflamável, mas circulação ficou interdita nos dois sentidos.

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A circulação rodoviária no Itinerário Principal 3 (IP3) encontra-se cortada nos dois sentidos, na zona de Penacova, distrito de Coimbra, devido ao derrame de resina de um camião para a estrada, informou esta segunda-feira o Comando Sub-regional de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte da Proteção Civil, uma rutura num camião que transportava resina levou ao derrame desta substância para a estrada, por volta das 11:30, tendo a circulação rodoviária ficado interdita, nos dois sentidos, cerca de uma hora depois.

"O líquido não é tóxico, nem inflamável, mas como foi uma quantidade considerável, continuam a decorrer trabalhos de contenção e de limpeza da substância derramada", informou pelas 14:30, adiantando ainda que "não há previsão para a reabertura do IP3".

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