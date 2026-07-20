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Candidaturas ao ensino superior arrancam esta segunda-feira com mais de 56 mil vagas

20 jul, 2026 - 05:15 • Lusa

Os resultados serão divulgados a 23 de agosto.

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O concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca esta segunda-feira, com mais de 56 mil vagas, numa altura em que os alunos já deverão conhecer todas as classificações dos exames nacionais, após os atrasos na divulgação das pautas.

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) decorre até 6 de agosto, no "site" da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), e os resultados serão divulgados em 23 de agosto.

Para o próximo ano letivo, as universidades e institutos politécnicos disponibilizaram 56.790 vagas (mais 834 face ao ano passado) através do regime geral de acesso.

No dia em que arranca a primeira fase do concurso, todos os alunos finalistas do ensino secundário já deverão conhecer os resultados obtidos nos exames nacionais, após resolvidos os problemas que inviabilizaram a divulgação de algumas notas.

As pautas dos mais de 300 mil exames nacionais começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas inicialmente sem todas as classificações, devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

Entre as cerca de 1.400 provas que, na sexta-feira, surgiram identificadas na pauta com “suspenso”, as desconformidades resultaram, por exemplo, de exames enviados tardiamente pelas escolas, folhas de resposta incompletas ou informações em falta.

O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) informou, no sábado à noite, que enviaria às escolas as pautas completas para publicação a partir de domingo.

“Nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior por motivos não imputáveis ao próprio”, garantiu, entretanto, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Depois de terem acesso à cópia dos respetivos exames, que será enviada pelas escolas, os alunos poderão pedir a reapreciação da prova, devendo formalizar o pedido até dois dias úteis após o período de consulta.

Os resultados dos processos de reapreciação só serão publicados a 07 de agosto, mas os alunos poderão utilizar essa classificação na primeira fase do CNAES, dispondo de três dias para alterar a candidatura ou apresentar uma nova, caso só então reúnam as condições necessárias.

Hoje termina também o prazo de inscrição para a segunda fase dos exames nacionais, que começa na terça-feira com a prova de Português.

Os alunos que queiram ir a exame na segunda fase devem inscrever-se na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames, disponível em jnepiepe.dge.mec.pt.

Este foi o primeiro ano em que os exames nacionais do ensino secundário, realizados por cerca de 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital.

O processo, contudo, registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a rever o calendário inicialmente previsto.

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