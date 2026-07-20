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Despiste de camião seguido de incêndio corta estrada nacional em Serpa
20 jul, 2026 - 15:44 • Lusa
Condutor terá sofrido ferimentos ligeiros.
O trânsito no troço da Estrada Nacional 385 (EN385) junto a Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa, distrito de Beja, está esta segunda-feira cortado devido ao despiste de um camião que acabou por se incendiar, informou a GNR.
A fonte do Comando Territorial de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 14:12 e que o pesado de mercadorias ficou tombado a ocupar toda a estrada.
Segundo a fonte da GNR, o condutor terá sofrido ferimentos ligeiros.
As operações de socorro mobilizam, de acordo com o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 13 operacionais, apoiados por cinco veículos.
- Noticiário das 17h
- 20 jul, 2026
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