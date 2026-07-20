​Detetado erro na correção do exame de Geografia do 11.º ano

“Foi identificado um erro de parametrização na matriz de classificação dos itens 1.3 e 4.3 da versão 2 da prova de Exame Nacional de Geografia (719)”, refere o EduQA.

De acordo com a comunicação a que a Renascença teve acesso, foram identificados erros de classificação de dois itens da versão 2 do exame.

Foram detectados erros na correção do exame de Geografia do 11.º ano. O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) enviou a informação aos diretores escolares, ao final da tarde desta segunda-feira.

O exame de Geografia está marcado para a próxima sexta-feira, 24 de julho.

A inscrição para a 2.ª fase do exame final nacional de Geografia foi alargada até ao final do dia de amanhã, terça-feira.

As notas dos alunos abrangidos foram revistas e, ainda esta segunda-feira, vão ser enviadas às escolas novas pautas relativas à prova de Geografia.

Os exames nacionais de Física e Química A também serão reclassificados devido a um erro na avaliação de um item e serão enviadas novas pautas, de acordo com o Júri Nacional de Exames (JNE).

Com este erro na classificação das provas, "na manhã deste dia 20 de julho, as estruturas regionais do JNE/EduQA procederão ao envio às escolas de novas pautas" relativas ao exame de Física e Química A, lê-se na nota enviada às escolas.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, admitiu esta segunda-feira que cerca de 11 mil alunos tiveram a sua nota aumentada após um erro na correção de Física e Química A, mas rejeita erros no exame de Matemática B.



Sobre as notas suspensas, diz que foram causados devido a um "erro de exportação" e que a época especial de setembro será para "alunos cuja classificação venha a ser alterada".



O calendário da primeira fase de acesso ao Ensino Superior vai manter-se como está e a classificação da segunda fase dos exames nacionais será feita de forma digital, como estava planeado, mas com "melhoramentos estruturais", adiantou o ministro da Educação.

Fernando Alexandre adiantou que haverá uma época de exames especial em setembro para os alunos que "não disponham de toda a informação necessária para decidir se devem ir à 2ª fase" e que o calendário da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso vai sofrer alterações.

