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Educação
Época especial de exames levanta "questão de equidade", consideram reitores
20 jul, 2026 - 15:10 • Filipa Ribeiro , Diogo Camilo
Conselho Nacional de Reitores diz que não é justo que alunos prejudicados na primeira fase dos exames tenham que concorrer à segunda fase de acesso ao Ensino Superior, onde há menos vagas. E defende como essencial alargar o prazo para os pedidos de correcção aos exames nacionais, que termina esta terça-feira.
O presidente do Conselho Nacional de Reitores diz ter dúvidas sobre a época especial de exames nacionais anunciada esta segunda-feira pelo ministro da Educação, considerando que não é justo que alunos prejudicados na primeira fase dos exames tenham que concorrer à segunda fase de acesso ao Ensino Superior, onde há menos vagas.
Luís Ferreira afirma haver uma "questão de equidade" de tratamento dos alunos.
"Vamos fazer um exame especial para aquelas pessoas que têm uma incoformidade no seu teste. Mas eles entram na segunda fase. E na segunda fase já há poucas vagas sobrantes, porque na primeira fica tudo ocupado e normalmente na segunda só há lugar para as vagas sobrantes", afirma o atual Reitor da Universidade de Lisboa.
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Na conferência de imprensa desta segunda-feira, o ministro Fernando Alexandre anunciou a criação de uma época de exames especial em setembro para os alunos que "não disponham de toda a informação necessária para decidir se devem ir à 2ª fase".
Estes alunos, que realizarem a época especial, só poderão concorrer ao Ensino Superior na 2ª fase de acesso, que terá o seu calendário alterado devido ao adiamento dos exames de 2ª fase.
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Além das críticas, os reitores também consideram que é essencial alargar o prazo para os pedidos de correcção aos exames nacionais, que termina esta terça-feira.
"Quando se faz um pedido de repreciação, não é só considerar certo ou errado. Temos que explicar porque achamos que respondemos bem e aquilo não foi bem corrigido. Isto normalmente é feito com explicadores ou com a ajuda de professores. Mas isto é quando há tempo. Agora, se ainda não receberam hoje e têm que entregar [a repreciação] até amanhã, não sei como famílias mais desfavorecidas ou que não tenham acesso a explicações vão fazer para este recurso, vão ter muita dificuldade", considera Luís Ferreira.
Nas explicações desta segunda-feira, Fernando Alexandre referiu que a taxa de 25 euros vai manter-se para as épocas de exames. "Os 25 euros têm de se manter. É uma taxa moderadora", defendeu.
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