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Exames nacionais
Escolas estão a adiar emissão das fichas ENES para candidatura ao Ensino Superior
20 jul, 2026 - 21:34 • Fátima Casanova
Pode tratar-se de um adiamento encapotado do concurso de acesso ao Ensino Superior, admite Eduardo Filho, da associação Inspiring Future.
As escolas estão a adiar a emissão das fichas ENES, documento necessário para a candidatura ao Ensino Superior, na sequência dos problemas na correção dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos.
A denúncia é feita na Renascença pelo presidente da Inspiring Future, uma associação que apoia jovens que querem prosseguir estudos.
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Eduardo Filho garante que os alunos não conseguiram fazer a sua candidatura esta segunda-feira, primeiro dia do concurso de acesso ao ensino superior.
“Tanto quanto sabemos, não existe nenhum aluno com ficha ENES que tenha feito a sua candidatura, ao dia de hoje. Os gabinetes de acesso ao ensino superior diziam-nos que estamos com cerca de apenas 300 candidaturas feitas ao dia de hoje, de alunos estrangeiros que não precisam dessas fichas. No primeiro dia de candidatura normal, noutros anos, estaríamos a falar de cerca de 10 mil candidatos”, explica o dirigente da Inspiring Future.
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Nestas declarações à Renascença, Eduardo Filho considera que pode tratar-se de um adiamento encapotado do concurso de acesso ao Ensino Superior, para que os alunos não se sintam enganados quando receberem a ficha ENES com uma média que ainda pode ser corrigida.
“Claramente que isto é um adiamento para que os alunos não sejam enganados com essas notas e depois estejam a fazer candidaturas com base numa nota que não é real”, sublinha.
O concurso nacional de acesso ao ensino superior arrancou esta segunda-feira, com mais de 56 mil vagas, e decorre até 6 de agosto. Os resultados serão divulgados em 23 de agosto.
As pautas dos mais de 300 mil exames nacionais começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas inicialmente sem todas as classificações, devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.
Esta segunda-feira foram reportados erros de correção nos exames de Geografia e de Física e Química A.
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