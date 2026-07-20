Escolas estão a adiar emissão das fichas ENES para candidatura ao Ensino Superior

As escolas estão a adiar a emissão das fichas ENES, documento necessário para a candidatura ao Ensino Superior, na sequência dos problemas na correção dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos.

A denúncia é feita na Renascença pelo presidente da Inspiring Future, uma associação que apoia jovens que querem prosseguir estudos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Eduardo Filho garante que os alunos não conseguiram fazer a sua candidatura esta segunda-feira, primeiro dia do concurso de acesso ao ensino superior.

“Tanto quanto sabemos, não existe nenhum aluno com ficha ENES que tenha feito a sua candidatura, ao dia de hoje. Os gabinetes de acesso ao ensino superior diziam-nos que estamos com cerca de apenas 300 candidaturas feitas ao dia de hoje, de alunos estrangeiros que não precisam dessas fichas. No primeiro dia de candidatura normal, noutros anos, estaríamos a falar de cerca de 10 mil candidatos”, explica o dirigente da Inspiring Future.