Exames. Ministro da Educação promete esclarecimentos nesta segunda-feira

O ministro da Educação vai dar uma conferência de imprensa, esta segunda-feira, sobre os exames finais nacionais do Ensino Secundário, e que foi anunciada na noite de domingo, quando as notas do 9.º ano ainda não tinham chegado a escolas.

Na noite de domingo, depois de uma semana envolta em polémica por atrasos na divulgação das notas, o Ministério da Educação informou que o ministro da Educação, Fernando Alexandre, e o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, dariam às 12h00 desta segunda-feira uma conferência de imprensa sobre os exames.

No domingo, uma informação do Júri Nacional de Exames (JNE) dirigida aos estabelecimentos de ensino informou que as notas das provas finais do 9.º ano, realizadas na transição dos alunos para o ensino secundário, seriam enviadas até ao final do dia às escolas para que fossem afixadas ao início da manhã de hoje, se possível até às 09h30.

No entanto esta noite, depois das 23h00, uma professora coordenadora de uma escola, ouvida pela Lusa, garantiu que as notas do 9.º ano ainda não tinham chegado à escola a essa hora.

As classificações das provas finais do ensino básico deveriam ter sido publicadas na sexta-feira, mas, nesse mesmo dia, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) anunciou que isso não seria possível, por ser necessário dar prioridade aos exames nacionais, devido ao cumprimento do calendário do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que arranca na segunda-feira.

No domingo o representante dos diretores escolares afirmou que as escolas estão em condições de afixar as notas das provas finais do 9.º ano esta manhã assim os ficheiros cheguem aos estabelecimentos de ensino durante a noite.

Quanto aos exames nacionais do secundário no domingo foram enviados às escolas os ficheiros sobre os 1.400 alunos que tinham a sua nota suspensa desde sexta-feira, quando foram afixadas as classificações.

O EduQa já tinha informado que tal ia acontecer e que essa suspensão se deveu à necessidade de rigor e era "a bem da transparência e equidade entre todos os alunos".

A correção generalizada dos exames em formato digital, depois de uma experiência piloto no passado ano letivo, teve problemas, obrigando o Ministério a adiar os prazos inicialmente previstos.

As escolas só na sexta-feira à noite começaram a receber os ficheiros com as classificações das provas, e mesmo assim com mais de mil com a indicação de suspensos.