- Noticiário das 12h
- 20 jul, 2026
-
Força Aérea resgata quatro pessoas em menos de 12 horas
20 jul, 2026 - 11:34 • Daniela Espírito Santo
Helicóptero estacionado em Ovar teve de ser utilizado durante a manhã de domingo na Zambujeira do Mar e, à tarde, em Sintra.
A Força Aérea teve de fazer duas missões de resgate para recuperar pessoas "em zonas de difícil acesso" este domingo, uma na Zambujeira do Mar e outra no Cabo da Roca, tudo em menos de 12 horas.
Em comunicado, a Força Aérea explica que um helicóptero estacionado em Ovar teve de ser utilizado durante a manhã de domingo para resgatar um homem na praia da Pedra da Bica, na Zambujeira do Mar, que "necessitava de assistência médica urgente".
"Após o resgate, o homem foi transportado em segurança para um local afastado da zona rochosa, onde foi entregue às equipas médicas", é dito.
Já durante a tarde, a mesma tripulação da "Esquadra 552 - Zangões" teve de ser novamente ativada para outra missão de resgate, desta vez para auxiliar "um grupo de quatro indivíduos" envolvidos num "incidente junto ao Cabo da Roca, em Sintra". Um dos elementos do grupo acabou por ser resgatado por terra "pela equipa de bombeiros que se encontrava no local", enquanto os restantes tiveram mesmo de ser salvos de helicóptero.
Foram, de seguida, "transportados para um local seguro" e "entregues às equipas médicas que se encontravam nas imediações do Cabo da Roca", para receberem "os cuidados de saúde necessários".
- Noticiário das 12h
- 20 jul, 2026
-
- "Este ano, pela primeira vez, vamos ter helicópteros" da Força Aérea no combate aos fogos, disse Nuno Melo
- Missão inédita: Força Aérea transporta seis doentes num só voo nos Açores
- Incêndios. Exercício revela fragilidades nos helicópteros Black Hawk da Força Aérea
- Força Aérea portuguesa interceta aviões russos
- Força Aérea lançou este domingo mais um satélite para o espaço
- Estrondo na Figueira da Foz foi causado por F-16 da Força Aérea
- "Este ano, pela primeira vez, vamos ter helicópteros" da Força Aérea no combate aos fogos, disse Nuno Melo
- Missão inédita: Força Aérea transporta seis doentes num só voo nos Açores
- Incêndios. Exercício revela fragilidades nos helicópteros Black Hawk da Força Aérea
- Força Aérea portuguesa interceta aviões russos
- Força Aérea lançou este domingo mais um satélite para o espaço
- Estrondo na Figueira da Foz foi causado por F-16 da Força Aérea