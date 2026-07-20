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Massacre de centenas de animais na herdade Torre Bela foi arquivado

20 jul, 2026 - 20:11 • Ricardo Vieira

Os suspeitos foram ilibados ao fim de cinco anos. Ministério Público não conseguiu encontrar provas de crime contra a natureza.

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O massacre de cerca de 400 de veados, gamos e javalis na herdade Torre Bela, na Azambuja, foi arquivado pelo Ministério Público (MP) por falta de provas.

Os suspeitos foram ilibados ao fim de cinco anos, indica o despacho divulgado esta segunda-feira pelo jornal Público.

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Durante a investigação, o Ministério Público não conseguiu encontrar provas de crimes contra a natureza.

O procurador reconhece que foi abatido “um número impactante de animais”, mas desvalorizou a importância das espécies, bem como a sua “função ecológica”.

Cerca de três dezenas de caçadores terão participado na montaria. O magistrado fala em "código de silêncio", que terá dificultado a investigação.

A montaria na herdade Torre Bela foi organizada por uma empresa espanhola, mas o MP nunca conseguiu interrogar o responsável pela Monteros de la Cabra, o advogado Mariano Morales.

Na altura foi noticiada a morte de 540 animais, mas segundo o procurador alguns terão sobrevivido.

O ministro do Ambiente da altura, João Matos Fernandes, repudiou o abate dos animais, admitindo uma revisão da Lei da Caça, designadamente no que diz respeito às montarias, e decidiu suspender de imediato a avaliação de impacte ambiental do projeto das centrais fotovoltaicas para a Quinta da Torre Bela.

No ano passado, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) multou a proprietária da herdade em três mil euros, sendo que a caçada terá rendido 13 mil euros.

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