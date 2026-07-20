Ministro cria época especial de exames, mas mantém calendário da 1ª fase de acesso ao Superior

O calendário da primeira fase de acesso ao Ensino Superior vai manter-se como está e a classificação da segunda fase dos exames nacionais será feita de forma digital, como estava planeado, mas com "melhoramentos estruturais", adiantou o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

Em conferência imprensa após falhas no processo de digitalização das provas nacionais, que levaram ao adiamento da segunda fase de exames, o ministro admitiu que "não começou bem", mas que o processo "vai melhorar".

"Não há necessidade de alterar o calendário da primeira fase, que decorre entre hoje e 6 de agosto", afirmou o ministro, justificando que os regulamentos em vigor asseguram a possibilidade de atualizar a candidatura na sequência da reapreciação de prova.



Sobre a reapreciação de prova, Fernando Alexandre referiu que a taxa de 25 euros vai manter-se para as épocas de exames. "Os 25 euros têm de se manter. É uma taxa moderadora", defendeu.

Fernando Alexandre considerou que as notas suspensas são apenas "casos pontuais". O governante assumiu ainda que foi identificado um erro na parametrização da versão 2 do exame de Físico-Química, uma situação que afetou 12.613 alunos. O erro foi corrigido, assegura o ministro, e 11.496 alunos viram a sua nota subir.

Época especial de exames em setembro

O ministro adiantou também que haverá uma época de exames especial em setembro para os alunos que "não disponham de toda a informação necessária para decidir se devem ir à 2ª fase" e que o calendário da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso vai sofrer alterações.

"Aos alunos que não disponham de todas a informação necessária para decidir se devem ir à 2.ª fase dos exames nacionais, será dada a possibilidade de realização de exames numa época especial, a realizar no início de setembro", anunciou o ministro durante a conferência de imprensa.

Quanto à segunda fase de acesso ao Ensino Superior, as datas terão de ser articuladas ainda com as universidades e politécnicos, mas Fernando Alexandre antecipa que terá de ser reajustada "para meados de setembro".

Os alunos que realizem as provas nesta época especial irão concorrer na 2.ª fase, acrescentou o ministro, que voltou a sublinhar que "nenhum aluno será prejudicado, seja nas suas classificações seja no acesso ao ensino superior".

Até as 11h30 da manhã, pouco mais de metade das provas já tinham sido entregues aos alunos - 180 mil num universo de 290 mil - para poderem decidir se queriam pedir reapreciação das provas.

"Cumpri a minha missão", diz ministro

Questionado pela Renascença sobre se considera ter condições para continuar à frente do Ministério da Educação, Fernando Alexandre começou por dizer que "com todo o ruído que houve" a sua "única preocupação foi garantir que as notas dos 160 mil alunos que foram avaliados, que fizeram, incluindo os do nono ano, cerca de 360 mil provas eram protegidos, era garantido o rigor na avaliação e toda a transparência".

"isso posso lhe garantir que está garantido. Desse ponto de vista, eu cumpri a minha missão com perturbação, mas não vai haver uma única família prejudicada por isso, não vai haver um único aluno prejudicado por isso", assegurou.

O governante revelou ainda ter o objetivo de continuar a implementar a reforma que tem sido levada a cabo e que estará no cargo enquanto for essa "a escolha do senhor Primeiro-Ministro".

[notícia atualizada às 16h58]