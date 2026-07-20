Ministro mantém calendário de exames e da 1ª fase de acesso ao Ensino Superior

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O calendário da primeira fase de acesso ao Ensino Superior vai manter-se como está e a segunda fase dos exames nacionais será feita de forma digital, como estava planeado, mas com "melhoramentos estruturais", adiantou o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

Em conferência imprensa após falhas no processo de digitalização das provas nacionais, que levaram ao adiamento da segunda fase de exames, o ministro admitiu que "não começou bem", mas que o processo "vai melhorar".

"Não há necessidade de alterar o calendário da primeira fase, que decorre entre hoje e 6 de agosto", afirmou o ministro, justificando que os regulamentos em vigor asseguram a possibilidade de atualizar a candidatura na sequência da reapreciação de prova.



Sobre a reapreciação de prova, Fernando Alexandre referiu que a taxa de 25 euros vai manter-se para as épocas de exames.

Fernando Alexandre considerou que as notas suspensas são apenas "casos pontuais" e que 11.496 alunos tiveram nota aumentada.

O ministro adiantou também que haverá uma época de exames especial para os alunos que "não disponham de toda a informação necessária para decidir se devem ir à 2ª fase" e que o calendário da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso vai sofrer alterações.



