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Educação
Ministro revela que soube de erro nos exames nacionais através da Renascença
20 jul, 2026 - 17:50 • Diogo Camilo
Fernando Alexandre diz que erros nas notas de exames são "casos muito esporádicos" e que "podem ser corrigidos imediatamente". No exame corrigido de Português de Tiago, um aluno de Penafiel, surgia uma folha que pertencia ao exame de outro aluno.
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O ministro da Educação defendeu esta segunda-feira que os erros de notas nos exames nacionais são "casos muito esporádicos" e que "podem ser corrigidos imediatamente", devido à digitalização do processo, dando uma reportagem da Renascença como um exemplo de sucesso.
O caso de Tiago Santos aconteceu na Escola Secundária Joaquim Araújo, em Penafiel, onde o aluno do 12.º ano reparou, depois de consultar a prova corrigida, que uma das folhas do seu exame de Português pertencia a exame de outro aluno.
"Eu penso que foi avaliada como a minha", disse à Renascença.
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"Ontem, a partir de um caso que foi publicitado pela Rádio Renascença — e foi assim que tive conhecimento dele — conseguimos, a partir da fotografia que a Rádio Renascença mostrou, verificar o número convencional nas duas folhas e na hora, em segundos, soubemos qual era a situação em causa", afirmou o ministro Fernando Alexandre, durante a conferência de imprensa na qual anunciou uma "época especial" e que o calendário de acesso à primeira fase do Ensino Superior se mantém.
Reportagem
"Levei com uma folha que não pertencia ao meu exame": começam a surgir falhas na correção digital dos exames
Em Penafiel, um aluno diz ter encontrado no exame (...)
Mais tarde, na mesma conferência de imprensa, o ministro afirmou: "Não pode ser publicada uma nota se existir uma dúvida sobre a classificação", garantindo que "serão feitas as correções que forem necessárias".
O ministro disse que a atualização do sistema vem garantir aos alunos que "a classificação que vão ter será a classificação a quem têm direito e que resulta do seu trabalho".
Fernando Alexandre admitiu que cerca de 11 mil alunos tiveram a sua nota aumentada após um erro na correção de Física e Química A, mas rejeita erros no exame de Matemática B.
Sobre as notas suspensas, diz que foram causados devido a um "erro de exportação" e que a época especial de setembro será para "alunos cuja classificação venha a ser alterada".
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