Ministro revela que soube de erro nos exames nacionais através da Renascença

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O ministro da Educação defendeu esta segunda-feira que os erros de notas nos exames nacionais são "casos muito esporádicos" e que "podem ser corrigidos imediatamente", devido à digitalização do processo, dando uma reportagem da Renascença como um exemplo de sucesso.

O caso de Tiago Santos aconteceu na Escola Secundária Joaquim Araújo, em Penafiel, onde o aluno do 12.º ano reparou, depois de consultar a prova corrigida, que uma das folhas do seu exame de Português pertencia a exame de outro aluno.

"Eu penso que foi avaliada como a minha", disse à Renascença.

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"Ontem, a partir de um caso que foi publicitado pela Rádio Renascença — e foi assim que tive conhecimento dele — conseguimos, a partir da fotografia que a Rádio Renascença mostrou, verificar o número convencional nas duas folhas e na hora, em segundos, soubemos qual era a situação em causa", afirmou o ministro Fernando Alexandre, durante a conferência de imprensa na qual anunciou uma "época especial" e que o calendário de acesso à primeira fase do Ensino Superior se mantém.

