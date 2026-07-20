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Motociclista morre em acidente rodoviário na Marinha Grande
20 jul, 2026 - 10:33 • Lusa
Acidente ocorreu na Estrada dos Guilhermes e "à chegada dos bombeiros o condutor do motociclo estava encarcerado debaixo de um veículo ligeiro de mercadorias".
O condutor de um motociclo morreu esta segunda-feira num acidente rodoviário na Marinha Grande, distrito de Leiria, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil.
Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Eduardo Abreu, o acidente ocorreu na Estrada dos Guilhermes e "à chegada dos bombeiros o condutor do motociclo estava encarcerado debaixo de um veículo ligeiro de mercadorias".
A vítima mortal é um homem que, aparentemente, tem 55 anos, referiu o comandante.
O alerta para o acidente chegou às autoridades às 07h36, tendo acorrido ao local, além da corporação da Marinha Grande, meios do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Polícia de Segurança Pública, adiantou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.
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