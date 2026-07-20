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Acidente

Mulher de 85 anos morre atropelada em passadeira em Guimarães

20 jul, 2026 - 11:57 • Lusa

O acidente registou-se pelas 09h00, tendo o óbito sido declarado no local.

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Uma mulher de 85 anos foi atropelada mortalmente por um automóvel numa passadeira na Estrada Nacional 101 nas Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, confirmou, esta segunda-feira, fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, o acidente registou-se pelas 09h00, tendo o óbito sido declarado no local.

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Para a local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários das Taipas e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.

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