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Acidente
Mulher de 85 anos morre atropelada em passadeira em Guimarães
20 jul, 2026 - 11:57 • Lusa
O acidente registou-se pelas 09h00, tendo o óbito sido declarado no local.
Uma mulher de 85 anos foi atropelada mortalmente por um automóvel numa passadeira na Estrada Nacional 101 nas Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, confirmou, esta segunda-feira, fonte dos bombeiros.
Segundo a fonte, o acidente registou-se pelas 09h00, tendo o óbito sido declarado no local.
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Para a local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários das Taipas e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).
A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.
- Noticiário das 14h
- 20 jul, 2026
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