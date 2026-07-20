Portugal com máximos históricos de transplantes cardíacos e pulmonares em 2025

Portugal registou em 2025 máximos históricos de transplantes cardíacos e pulmonares, anunciou hoje a presidente da Sociedade Portuguesa da Transplantação (SPT), Cristina Jorge, alertando que a escassez de órgãos representa o principal desafio nesta área.

Cristina Jorge adiantou à Lusa que de um total de 948 transplantes realizados em 2025 no país, 70 foram cardíacos e 90 pulmonares, um recorde que veio comprovar que "foi um bom ano" ao nível da transplantação, mas também da colheita de órgãos.

No Dia Nacional da Doação e da Transplantação que hoje se assinala, a médica referiu que no último ano houve 370 dadores e foram colhidos 877 órgãos provenientes de dadores falecidos, um número que se mantém, porém, insuficiente para dar resposta à lista de espera de doentes que esperam um transplante nas várias áreas.

"Nos últimos anos, os números têm sido elevados, mas não cobrem ainda todas as necessidades", salientou a presidente da SPT, apontando o exemplo dos transplantes renais, os mais efetuados em Portugal, mas que têm uma lista de espera que tem variado entre os 1.800 e os 1.900 doentes nos últimos anos.

Em 2025 foram feitos em Portugal um total de 525 transplantes renais, dos quais 88 de dadores vivos, o que representou também o maior número de sempre de transplantes renais de dador vivo em Portugal, avançou Cristina Jorge, reconhecendo que "o principal funil" é a falta de órgãos para dar resposta a todos os doentes que necessitam de um transplante.

A presidente da SPT salientou que a transplantação implica também um processo logístico de transporte que envolve a colaboração de várias entidades, como o INEM, a Força Aérea e as forças de segurança, que começa com a identificação de um possível dador.