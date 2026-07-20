Processo dos exames nacionais "é um mar de imprecisões, correções e incorreções", desabafa diretor escolar

Os efeitos dos problemas na classificação dos exames nacionais do 11.º . 12.º anos continuam a fazer-se sentir esta segunda-feira. A poucas horas do arranque da segunda fase, há ainda alunos sem acesso à nota ou à prova realizada. "Neste momento não sei a minha classificação no exame nem tenho acesso à prova que fiz", conta Gonçalo, aluno do 12.º ano da Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O estudante tentou obter uma cópia do exame junto da secretaria, mas sem sucesso. "Perguntei se conseguiam imprimir a minha prova, mas disseram que não era possível. Vou ter de aguardar até à tarde", lamenta. Embora os colegas de Gonçalo já conheçam as respetivas classificações, os atrasos continuam a ter impacto. Os alunos só tiveram acesso às provas ao final da manhã desta segunda-feira e dispõem apenas até às 16h30 de terça-feira para apresentar um pedido de reapreciação.

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Com o exame de Português da segunda fase marcado para a manhã desta terça-feira, muitos veem-se obrigados a escolher entre preparar a prova ou analisar o exame da primeira fase para decidir se avançam com um pedido de reapreciação. Marta Pinho, também aluna do 12.º ano, relata situações insólitas, como "colegas a receberem exames com tipos de letra diferentes dos seus", e considera que a resolução destes problemas é "urgente". A estudante da Escola Secundária Almeida Garrett reconhece o esforço da escola para acompanhar os alunos, mas considera que o processo de classificação deste ano agravou a ansiedade numa fase já exigente.

"Foi tudo muito caótico, desnecessariamente"

A direção da escola reconhece que as falhas persistem. O diretor, Paulo Mota, descreve o processo como "um contínuo mar de imprecisões, de correções e incorreções". "Sistematicamente, estamos a receber novidades que não são aquelas que esperaríamos. Recebemos, de facto, as classificações do 9.º ano, recebemos situações de erros nas pautas de Física e Química [do 12.º ano]. Há um conjunto de coisas que não controlamos, mas que estamos a tentar corrigir à medida que nos são sinalizadas", afirma. "Era uma fase em que devíamos assegurar o mínimo de ansiedade e pressão possível, porque é um período muito intenso para estes estudantes. Acho que foi tudo muito caótico, desnecessariamente", afirma.