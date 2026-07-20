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PSP deteve 38 pessoas por furto no interior de residências no 1.º semestre 2026

20 jul, 2026 - 09:00 • Lusa

PSP registou mais de 2.300 crimes crimes desta tipologia, que tem vindo a cair, desde 2022.

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 38 pessoas e registou 2.303 crimes relacionados com furtos no interior de residências no primeiro semestre deste ano, uma diminuição comparativamente ao período homólogo de 2025, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela força de segurança.

Em comunicado, a PSP indica que no primeiro semestre deste ano deteve 38 pessoas, 31 das quais por furto em residência com recurso a arrombamento, escalamento ou chaves falsas e sete usaram outros métodos.

A força de segurança indicou também que no primeiro semestre (números provisórios e em consolidação) foi registado um total de 2.303 crimes desta tipologia, uma diminuição de 9% comparativamente com o período homólogo de 2025.

De acordo com a PSP, o número de crimes registados traduziu-se numa diminuição de 228 crimes.

“Apesar da tendência de descida consolidada ao longo dos últimos anos (desde 2022), o crime de furto em interior de residência representa para a PSP uma prioridade para efeitos de prevenção e investigação, pelos mais diversos motivos, entre os quais o impacto que tem no sentimento de segurança dos cidadãos”, refere a polícia.

A PSP aconselha a população a fechar e trancar devidamente a porta da habitação sempre que sair de casa e certificar-se ao sair do prédio que a porta de acesso ao edifício fica devidamente fechada.

Recomenda igualmente atenção a portas ou portões de acesso às garagens dos condomínios e à importância de permanecerem devidamente fechadas e manter alguma roupa estendida ou recorrer a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência.

Não divulgar nas redes sociais as suas rotinas diárias, bem como os períodos de ausência da sua casa, não ter em casa grandes quantias e manter as joias guardadas em cofres e anotar dados sobre pessoas ou veículos suspeitos que detete na sua rua e transmitir essas informações à polícia, são outras recomendações da PSP.

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