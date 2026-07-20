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Quinze concelhos de cinco distritos em perigo máximo de incêndio

20 jul, 2026 - 09:30

Temperaturas máximas vão oscilar entre os 24 graus (Viana do Castelo) e os 32 (Évora, Beja, Faro, Castelo Branco e Bragança).

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Quinze concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Guarda e Faro estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA, que prevê temperaturas acima dos 30 graus no interior do país.

Em causa estão os concelhos de Valpaços (Vila Real), Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Vinhais, Bragança, Mirandela, Miranda do Douro, Mogadouro, Alfândega da Fé (Bragança), Belmonte, Penamacor (Castelo Branco), Sabugal (Guarda), Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também mais de 80 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

Cerca de 70 concelhos dos distritos de Vila Real, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Guarda, Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja estão igualmente hoje em perigo elevado de incêndio.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio vai intensificar-se em algumas regiões a partir de terça-feira e manter-se elevado pelo menos até ao fim de semana. A temperatura máxima vai aumentar durante a semana na generalidade do território de Portugal continental.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral Norte e Centro e no Alentejo até ao final da manhã, e possibilidade de ocorrência de chuvisco no litoral Centro até meio da manhã.

A previsão aponta ainda para aumento temporário de nebulosidade nas serras do Alto Minho, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, durante a tarde, vento fraco a moderado do quadrante oeste e possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Guarda) e os 20 (Aveiro) e as máximas entre os 24 graus (Viana do Castelo) e os 32 (Évora, Beja, Faro, Castelo Branco e Bragança).

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