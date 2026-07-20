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​Reitores disponíveis para adiar processo de acesso ao Ensino Superior

20 jul, 2026 - 11:36 • Hugo Monteiro

Presidente do Conselho de Reitores defende que não podem ficar dúvidas sobre as notas dos exames nacionais nem sobre o processo de ingresso nas universidades. Para garantir a credibilidade do sistema, Luís Ferreira admite adiamento do processo de ingresso no Ensino Superior.

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O presidente do Conselho de Reitores das Universidade Portuguesas (CRUP), Luís Ferreira, admite que, perante "as muitas dúvidas sobre todo o processo", no caso dos exames nacionais, faria "todo o sentido" o adiamento do processo de ingresso no Ensino Superior.

Em entrevista à Renascença, Luís Ferreira sublinha que é preciso evitar que "o sistema perca a credibilidade".

"A possibilidade de haver alunos que sequer pensem que não entraram no curso porque o seu teste não foi corretamente verificado ou corrigido, é uma coisa que não pode acontecer e, portanto, se para isso, para termos essa certeza, tivermos que adiar uma semana ou duas o ingresso no Ensino Superior, façamos isso", desafia o presidente do CRUP.

Luís Ferreira conta que no domingo falou com o ministro da Educação, que "estava muito confiante de que as coisas iriam correr bem, que tudo se resolveria", o que "significaria que haveria confiança no sistema e que os estudantes teriam muita confiança naquilo que seriam as notas que estariam na pauta nessa altura". No entanto, diz, as notícias desta segunda-feira, "denotam alguma insegurança em todo o sistema".

Quanto às universidades, o presidente do Conselho de Reitores garante estarem preparadas e disponíveis "para fazer algum sacrifício adicional", como "reforçar equipas".

"O que nós não queremos é alunos a entrar aos bochechos ao longo do primeiro semestre". Estudantes "a entrar em outubro", seria "muito mau, porque ficariam altamente prejudicados", sublinha Luís Ferreira.

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