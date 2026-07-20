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BES/GES
Ricardo Salgado e restantes arguidos absolvidos de alegada corrupção no Brasil
20 jul, 2026 - 11:58 • Lusa
Trata-se de um dos processos do universo do caso BES/GES.
O Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu esta segunda-feira todos os arguidos, incluindo o ex-banqueiro Ricardo Salgado, num processo relacionado com a alegada corrupção de um antigo vice-presidente do Banco do Brasil.
Trata-se de um dos processos do universo do caso BES/GES.
O antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES) estava acusado de ter pagado, com recurso a entidades em paraísos fiscais, 1,8 milhões de dólares (cerca de 15,7 milhões de euros ao câmbio atual) a Allan Simões Toledo para que o Banco do Brasil financiasse em 200 milhões de dólares (quase 175 milhões de euros ao câmbio atual) ao banco português, falido em 2014.
Os atos sob suspeita foram praticados entre 2011 e 2014 e o antigo vice-presidente do Banco do Brasil não era arguido neste processo, cujo julgamento começou em 20 de maio de 2025.
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