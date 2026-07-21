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Vila Nova de Gaia

Alunos repetem exame de Português ainda atentos aos problemas da primeira fase

21 jul, 2026 - 11:13 • Jaime Dantas

Na Escola Secundária Inês de Castro, em Vila Nova de Gaia, os alunos manifestaram nervosismo acrescido na última oportunidade para ingressar no ensino superior já em setembro.

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O nervosismo era um sentimento partilhado na manhã desta terça-feira pelos alunos da Escola Secundária Inês de Castro, em Vila Nova de Gaia, que se preparavam para realizar a segunda fase do Exame Nacional de Português.

Por volta das 9h00, Beatriz Borges chegava à escola para repetir a prova já que, na primeira tentativa, o resultado "ficou muito abaixo do que esperava".

"É a última oportunidade para entrar na faculdade. É normal que estejamos um pouco mais ansiosos e nervosos para saber o que vai ser o resultado", admitia à Renascença.

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A ansiedade é agravada pelos problemas na correção dos exames da primeira fase. "Não sabemos se vai haver outra vez esta dificuldade toda para sair os resultados", aponta a estudante.

Neste que é o segundo dia em que os pais podem pedir a revisão de classificações da primeira fase dos Exames Nacionais, esta manhã e neste estabelecimento de ensino não existia uma grande corrida à secretaria da escola por parte dos encarregados de educação.

A Renascença tentou apurar junto da instituição se existe um aumento da procura dos serviços administrativos, tendo sido prometidos esclarecimentos para mais tarde.

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