- Noticiário das 15h
- 21 jul, 2026
-
Criança de 11 anos esfaqueia o pai para defender a mãe
21 jul, 2026 - 15:28 • Daniela Espírito Santo
Incidente aconteceu esta terça-feira em São Domingos de Benfica, Lisboa, num quadro de violência doméstica, avança o Notícias ao Minuto.
Uma criança de 11 anos esfaqueou, esta terça-feira, o pai em São Domingos de Benfica, em Lisboa. De acordo com o Notícias ao Minuto, o esfaqueamento terá acontecido num cenário de violência doméstica, com o menino a tentar defender a mãe.
O site noticioso relata, citando fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), que o incidente terá acontecido perto das 11h00, altura em que as autoridades, chamadas ao local, encontraram a criança com a arma branca na mão.
A mesma fonte adianta que o homem, de 61 anos, sofreu ferimentos ligeiros num braço e uma perna e terá sido assistido pelos bombeiros. Em paralelo, a mãe terá sido transportada para uma esquadra próxima para formalizar denúncia por violência doméstica, enquanto o pai era ouvido pela polícia.
O caso está a ser investigado pela PSP, adianta o Notícias ao Minuto.
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