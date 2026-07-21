Criança de 11 anos esfaqueia o pai para defender a mãe

Uma criança de 11 anos esfaqueou, esta terça-feira, o pai em São Domingos de Benfica, em Lisboa. De acordo com o Notícias ao Minuto, o esfaqueamento terá acontecido num cenário de violência doméstica, com o menino a tentar defender a mãe.

O site noticioso relata, citando fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), que o incidente terá acontecido perto das 11h00, altura em que as autoridades, chamadas ao local, encontraram a criança com a arma branca na mão.

A mesma fonte adianta que o homem, de 61 anos, sofreu ferimentos ligeiros num braço e uma perna e terá sido assistido pelos bombeiros. Em paralelo, a mãe terá sido transportada para uma esquadra próxima para formalizar denúncia por violência doméstica, enquanto o pai era ouvido pela polícia.

O caso está a ser investigado pela PSP, adianta o Notícias ao Minuto.