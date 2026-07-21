- Noticiário das 18h
- 21 jul, 2026
-
Criança de 11 anos esfaqueia o pai para defender a mãe
21 jul, 2026 - 15:28 • Daniela Espírito Santo , Marisa Gonçalves
Incidente aconteceu esta terça-feira em São Domingos de Benfica, Lisboa, num quadro de violência doméstica.
Uma criança de 11 anos esfaqueou, esta terça-feira, o pai em São Domingos de Benfica, em Lisboa. De acordo com o Notícias ao Minuto, que avançou a notícia inicialmente, o esfaqueamento terá acontecido num cenário de violência doméstica, com o menino a tentar defender a mãe.
Já à Renascença, a subcomissário Ana Ricardo, porta-voz do comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), garantiu que a PSP "teve conhecimento" do incidente "por volta das 10h00", incidente esse que se tratou de "agressões mútuas entre um casal".
"O filho menor, ao ver que o pai tentava agredir a mãe, terá esfaqueado o homem com recurso a um a arma branca", diz Ana Ricardo, que confirma, igualmente, que o homem ficou ferido "num braço e numa perna".
"Este senhor terá ficado com ferimentos ligeiros e, por essa razão, foi transportado ao hospital", acrescenta a subcomissário, à Renascença.
Tendo em conta o quadro de alegada violência doméstica, e segundo Ana Ricardo, "vai haver uma investigação", que será conduzida pela PSP.
[Notícia atualizada às 15h52 de 21 de julho de 2026 para acrescentar declarações à Renascença da subcomissário Ana Ricardo, porta-voz do comando Metropolitano de Lisboa da PSP]
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