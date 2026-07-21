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Detido no Porto homem procurado no Brasil por crimes sexuais contra crianças

21 jul, 2026 - 12:06 • Lusa

A detenção decorreu na segunda-feira, pelas 22h00, na Rua D. João IV, no Porto, no seguimento de uma fiscalização rodoviária.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Porto um homem de 42 anos procurado pelas autoridades brasileiras para cumprir uma pena de prisão por suspeita de crimes sexuais contra crianças, informou aquele órgão de polícia criminal, esta terça feira.

A detenção decorreu na segunda-feira, pelas 22h00, na Rua D. João IV, no Porto, no seguimento de uma fiscalização rodoviária.

Sobre o detido, um cidadão estrangeiro, pende um Mandado de Detenção Internacional.

Em comunicado, a PJ descreve que se constatou que o suspeito tinha para cumprimento uma pena de 14 anos de prisão, por crimes sexuais contra crianças, praticados no Brasil.

A PJ efetuou diligências com o Gabinete da Europol/Interpol e o detido será presente ao Tribunal da Relação do Porto.

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