Detido professor do ensino básico por abuso sexual de crianças

Um professor do ensino básico com 33 anos foi detido na Madeira "fortemente indiciado" por abuso sexual de crianças numa escola da região, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que a detenção teve origem numa denúncia efetuada ao piquete desta polícia em fevereiro, tendo o Departamento de Investigação Criminal da Madeira desencadeado a investigação e efetuado as "diligências investigatórias tendentes ao esclarecimento dos factos".

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O homem foi detido na segunda-feira após emissão do mandado de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público do Funchal.

Também foram emitidos mandados de busca e apreensão tendo sido "recolhidos demais elementos probatórios que adicionalmente corroboram as suspeitas da prática do crime em causa", lê-se ainda no documento.

O detido vai ser submetido a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação, complementa a PJ.