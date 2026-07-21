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Detido professor do ensino básico por abuso sexual de crianças

21 jul, 2026 - 18:28 • Lusa

Alegado caso de abusos sexuais ocorreu numa escola da Madeira.

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Um professor do ensino básico com 33 anos foi detido na Madeira "fortemente indiciado" por abuso sexual de crianças numa escola da região, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que a detenção teve origem numa denúncia efetuada ao piquete desta polícia em fevereiro, tendo o Departamento de Investigação Criminal da Madeira desencadeado a investigação e efetuado as "diligências investigatórias tendentes ao esclarecimento dos factos".

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O homem foi detido na segunda-feira após emissão do mandado de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público do Funchal.

Também foram emitidos mandados de busca e apreensão tendo sido "recolhidos demais elementos probatórios que adicionalmente corroboram as suspeitas da prática do crime em causa", lê-se ainda no documento.

O detido vai ser submetido a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação, complementa a PJ.

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