Detido suspeito de abuso sexual de enteada e maus-tratos a mulher e filho em Mora

Um homem de 46 anos, suspeito de ter abusado sexualmente da enteada menor e maltratado a companheira e um outro filho, em Mora, no distrito de Évora, foi detido e ficou em prisão preventiva, foi anunciado esta terça-feira.

O suspeito, indicou o Ministério Público (MP) num comunicado publicado no "site" da Procuradoria-Geral Regional de Évora, está indiciado pela prática de cinco crimes de abuso sexual de crianças e três de violência doméstica, agravados.

Segundo o MP, o detido era padrasto da menina, atualmente com 12 anos, e do menino, com 10, vivendo em união de facto desde meados de 2016 com a mãe destas crianças, com quem teve um filho, que também residia com o agregado.

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"Encontra-se indiciado que, no período compreendido entre fevereiro e julho de 2026, o arguido abusou sexualmente da menina com 12 anos, a quem exigia que não revelasse a ninguém as agressões sexuais de que era alvo com a entrega de pequenas quantias em dinheiro e a promessa da oferta de um telemóvel", adiantou.

O MP referiu que existem ainda indícios de que, no período de convivência, "o arguido, de modo intenso e reiterado, infligiu maus-tratos físicos e psíquicos às três vítimas", à companheira, de 32 anos, e aos respetivos filhos.

"Logo que as autoridades adquiriram notícia dos factos, o que sucedeu no dia 17 de julho", a menina de 12 anos foi ouvida por uma magistrada do MP, o que sucedeu no dia seguinte, salientou.

Foram então emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito e o suspeito foi detido, numa atuação desenvolvida em estreita articulação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária (PJ).

Em simultâneo, o MP revelou ter requerido a prestação de declarações para memória futura de todas as vítimas.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial esta segunda-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações prosseguem sob a direção da 2.ª secção especializada do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com a coadjuvação da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da PJ.