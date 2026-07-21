Erros aconteceram no sistema do EduQa. Presidente garante que digitalização dos exames foi testada

O presidente do EduQa (Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação) garante que o processo de digitalização dos exames nacionais foi testado antes e que os problemas não foram detetados na plataforma onde os professores corrigem as provas, mas sim no sistema informático do EduQa.

Em audição no Parlamento, Luís Pereira dos Santos defendeu que a digitalização do processo de correção de exames é um processo "muito complexo" e que é natural que surjam problemas.

"Quem acha que uma transição digital desta envergadura é uma transição sem problemas, nunca implementou nenhum projeto de alta complexidade. Nunca. Se acham que não há problemas nenhuns numa transição desta complexidade, é porque nunca fizeram, nem nada parecido", afirmou na Assembleia da República.

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O responsável do EduQa defendeu a plataforma onde os professores corrigem os exames, considerando-a de "grande qualidade" e apontou os erros à própria plataforma do organismo de educação.

"O que se passou na fase final não tinha a ver com a própria plataforma, tem a ver com o que se passou anteriormente, com dificuldades técnicas. Os erros vinham da plataforma do EduQa", admitiu.

Luís Pereira dos Santos rejeitou também as críticas feitas pelo antigo presidente do Júri Nacional de Exames à Renascença, que acusou o ministro Fernando Alexandre de avançar com a correção digital das provas sem avaliar projeto-piloto, defendendo que sempre houve diálogo com a tutela.

"Não foi uma preparação feita ontem, foi testado. No ano passado fizemos Filosofia. O antigo presidente do JNE [Júri Nacional de Exames] cessou as suas funções em setembro. Não sei qual é o fundamento que tem para dizer que não houve uma articulação com o JNE. Ainda para mais, o JNE pertencia à Direção Geral de Educação e pertence agora ao Eduqa", afirmou, considerando que a articulação "é óbvia e necessária".