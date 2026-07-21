- Noticiário das 12h
- 21 jul, 2026
-
Acesso ao Ensino Superior
Exames nacionais. Alunos com prova trocada têm dois dias úteis para reclamar
21 jul, 2026 - 09:43 • Fátima Casanova , João Carlos Malta
O presidente do Júri Nacional de Exames (JNE), Rui Pena, escreveu às escolas revelando os procedimentos que devem adotar quando o aluno recebe uma prova que não é a que realizou.
Há novas diretrizes para as escolas em que o aluno tenha recebido uma prova que não foi a que recebeu. O Júri Nacional de Exames enviou uma carta aos diretores das escolas, a que a Renascença teve acesso, com os procedimentos que devem executar.
Assim, no caso de um aluno, se maior, ou o encarregado de educação verificar que a digitalização da prova que lhe foi enviada não corresponde à prova de exame realizada, na totalidade ou em parte, deverá requerer, junto dos serviços de administração escolar da escola onde foram afixados os resultados, “a correção da informação em falta no ficheiro disponibilizado, nos dois dias úteis seguintes à receção das cópias da prova”.
Depois, “a escola deve aceder à plataforma de disponibilização das provas em formato digital, localizar a prova e clicar no botão "Erro de digitalização", o que permite reportar um problema de digitalização da prova.”
Exames nacionais. Diretores "desconfiados" esperam que modelo de correção "desta vez funcione"
Presidente da ANDAEP admite que será possível resg(...)
Numa missiva assinada por Rui Pena, presidente do Júri Nacional de Exames (JNE), aquele organismo recebe depois a informação do erro de digitalização, verifica a sua existência e procede à sua correção.
“Depois de corrigida, a escola é informada via Agrupamento do JNE”, lê-se.
De seguida, após a receção do ficheiro corrigido (prova reconstruída), “o aluno, se maior, ou o encarregado de educação dispõe dos dois dias úteis seguintes para, se assim o entender, solicitar a reapreciação da prova”.
“O JNE/EduQA agradece a colaboração das direções e dos serviços administrativos das escolas e apresenta as suas desculpas aos alunos afetados por desconformidades no processo de digitalização”, escreve Rui Pires.
Educação
Ministro revela que soube de erro nos exames nacionais através da Renascença
Fernando Alexandre diz que erros nas notas de exam(...)
- Noticiário das 12h
- 21 jul, 2026
-
- Exames nacionais. Diretores "desconfiados" esperam que modelo de correção "desta vez funcione"
- Exames nacionais: Pais querem processar o Estado, porque "processo criou desigualdades brutais"
- Ministro revela que soube de erro nos exames nacionais através da Renascença
- Processo dos exames nacionais "é um mar de imprecisões, correções e incorreções", desabafa diretor escolar
- Exames nacionais: "Há muitas dúvidas"
- Reitores disponíveis para adiar processo de acesso ao Ensino Superior
- Missão da Escola Pública pede parecer à Ordem dos Advogados sobre divulgação das pautas dos exames nacionais
- Erros aconteceram no sistema do EduQa. Presidente garante que digitalização dos exames foi testada
- Exames nacionais. Diretores "desconfiados" esperam que modelo de correção "desta vez funcione"
- Exames nacionais: Pais querem processar o Estado, porque "processo criou desigualdades brutais"
- Ministro revela que soube de erro nos exames nacionais através da Renascença
- Processo dos exames nacionais "é um mar de imprecisões, correções e incorreções", desabafa diretor escolar
- Exames nacionais: "Há muitas dúvidas"
- Reitores disponíveis para adiar processo de acesso ao Ensino Superior
- Missão da Escola Pública pede parecer à Ordem dos Advogados sobre divulgação das pautas dos exames nacionais
- Erros aconteceram no sistema do EduQa. Presidente garante que digitalização dos exames foi testada