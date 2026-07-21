Exames nacionais. Alunos com prova trocada têm dois dias úteis para reclamar

Há novas diretrizes para as escolas em que o aluno tenha recebido uma prova que não foi a que recebeu. O Júri Nacional de Exames enviou uma carta aos diretores das escolas, a que a Renascença teve acesso, com os procedimentos que devem executar.

Assim, no caso de um aluno, se maior, ou o encarregado de educação verificar que a digitalização da prova que lhe foi enviada não corresponde à prova de exame realizada, na totalidade ou em parte, deverá requerer, junto dos serviços de administração escolar da escola onde foram afixados os resultados, “a correção da informação em falta no ficheiro disponibilizado, nos dois dias úteis seguintes à receção das cópias da prova”.

Depois, “a escola deve aceder à plataforma de disponibilização das provas em formato digital, localizar a prova e clicar no botão "Erro de digitalização", o que permite reportar um problema de digitalização da prova.”