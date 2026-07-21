- Noticiário das 12h
- 21 jul, 2026
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Exames nacionais. Diretores "desconfiados" esperam que modelo de correção "desta vez funcione"
21 jul, 2026 - 09:39
Presidente da ANDAEP admite que será possível resgatar "a credibilidade do modelo", mas só "se ele funcionar agora nesta segunda fase".
O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, diz que "há muita desconfiança em relação ao modelo de classificação, no qual poucos acreditam".
Na manhã em que arranca a segunda fase dos exames nacionais, Filinto Lima descreve, contudo, um "ambiente calmo" nos estabelecimentos de ensino, com os professores "a tentar transmitir paz e serenidade aos alunos".
Em declarações à Renascença, o presidente da ANDAEP admite que será possível resgatar "a credibilidade do modelo", mas só "se ele funcionar agora nesta segunda fase".
Filinto Lima garante que "as escolas se prepararam, como sempre o fazem, para dar as melhores condições, aos alunos, para fazerem, sem constrangimento, os exames". Contudo, diz não ser capaz de saber "se, da parte do Ministério, aconteceu o mesmo".
"Espero que aconteça", sublinha, lembrando que "o modelo de classificação, também nesta fase, será o modelo que claudicou e que esteve péssimo nas últimas semanas".
O presidente da ANDAEP lembra que "o ministro decidiu insistir no mesmo modelo", pelo que diz esperar "que corra bem" e que "a plataforma seja amiga das pessoas classificadoras e que o processo de digitalização seja recuperado, porque comportou-se de uma forma muito deficitária" na primeira fase.
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