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Exames nacionais: Época extraordinária aberta a todos os alunos em condições de ir à 2.ª fase

21 jul, 2026 - 21:33 • Ricardo Vieira

Os alunos podem aceder à época especial independentemente de terem ou não realizado exames na 2.ª fase. As inscrições para a época especial decorrem entre 27 e 31 de julho. No final, conta a melhor nota.

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A época extraordinária de exames nacionais do ensino secundário vai estar aberta a todos os alunos em condições de ir à 2.ª fase, esclareceu esta terça-feira o Ministério da Educação.

Os alunos podem aceder à época especial "independentemente de terem ou não realizado" exames na 2.ª fase.

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Vai ser considerada a melhor classificação obtida no caso dos alunos que realizem a 2.ª fase e a época extraordinária, em setembro, explica o Ministério da Educação, em comunicado enviado às redações.

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As inscrições para a época extraordinária decorrem entre 27 e 31 de julho.

Os exames realizam-se entre 3 e 8 de setembro.

De acordo com o gabinete do ministro Fernando Alexandre, a segunda fase de candidaturas ao ensino superior acontece entre 24 e agosto e 22 de setembro. Os resultados serão conhecidos a 30 de setembro.

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Esta época extraordinária de exames foi criada pelo Ministério da Educação na sequência dos problemas na correção dos exames em formato digital.

“As dificuldades técnicas verificadas na classificação eletrónica impediram alguns alunos de conhecer as suas classificações definitivas atempadamente, circunstância que poderá ter condicionado, designadamente, a decisão de inscrição e de realização dos exames na 2.ª fase, bem como a adequada preparação dos alunos“, admite o Ministério da Educação.

“A decisão de criar uma época extraordinária visa assegurar que nenhum aluno é prejudicado por circunstâncias que não lhe são imputáveis”, sublinha o gabinete do ministro Fernando Alexandre.

Calendário dos exames (2ª fase) do Ensino Secundário:

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