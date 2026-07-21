- Noticiário das 20h
- 21 jul, 2026
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Ensino secundário
Exames nacionais: notas descem a Português e sobem a Matemática A
21 jul, 2026 - 19:39 • Ricardo Vieira
As médias da primeira fase de exames nacionais do 11.º e 12.º anos foram quase todas positivas, à exceção de Literatura Portuguesa. Processo ficou marcado por problemas na correção em formato digital.
As médias da primeira fase de exames nacionais do ensino secundário foram divulgadas esta terça-feira. As notas baixaram a Português e subiram a Matemática A.
De acordo com os dados facultados pelo Ministério da Educação, a média a Português foi de 114 valores, uma descida relativamente aos 126 do ano letivo anterior. Mais de 76 mil alunos realizaram o exame.
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Os alunos melhoraram a prestação a Matemática A, disciplina onde a nota média subiu de 105 para 114.
A Matemática B a nota média foi de 113, quando no ano passado tinha sido de 116.
As médias melhoraram a Economia A, que subiu de 114 para 120.
Na disciplina de Biologia e Geologia a média baixou de 124 para 111.
No exame nacional de Física e Química A, a nota média foi de 111, em linha com a tendência verificada no ano letivo anterior.
E a disciplina com melhor nota é...
As médias da primeira fase de exames nacionais foram quase todas positivas, à exceção de Literatura Portuguesa (96).
Mandarim foi a disciplina com melhor média (168 valores), seguida de Inglês (153) e Português Língua Não Materna (144).
Exames Nacionais
Veja aqui a correção completa dos exames de Português e Economia A (2º fase)
Arrancou esta terça-feira a segunda fase dos exame(...)
Melhoraram em relação ao ano anterior as notas a Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna, Economia A, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol (iniciação), Espanhol (continuação), Mandarim (iniciação), Geografia A, História B, Matemática A, Matemática Aplic. às Ciências Sociais, Inglês, Física e Química A e Desenho A.
As médias baixaram a Português, Francês, Latim A, Italiano (iniciação), Biologia e Geologia, História A, História da Cultura e das Artes, Literatura Portuguesa, Matemática B e Filosofia.
A primeira fase dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos ficou marcada por problemas na correção em formato digital. A segunda fase começou esta terça-feira.
Consulte aqui a média de todas as disciplinas (formato PDF).
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