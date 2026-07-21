​Exames nacionais: notas descem a Português e sobem a Matemática A

As médias da primeira fase de exames nacionais do ensino secundário foram divulgadas esta terça-feira. As notas baixaram a Português e subiram a Matemática A.



De acordo com os dados facultados pelo Ministério da Educação, a média a Português foi de 114 valores, uma descida relativamente aos 126 do ano letivo anterior. Mais de 76 mil alunos realizaram o exame.

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Os alunos melhoraram a prestação a Matemática A, disciplina onde a nota média subiu de 105 para 114.

A Matemática B a nota média foi de 113, quando no ano passado tinha sido de 116.

As médias melhoraram a Economia A, que subiu de 114 para 120.