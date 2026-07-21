Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ensino secundário

​Exames nacionais: notas descem a Português e sobem a Matemática A

21 jul, 2026 - 19:39 • Ricardo Vieira

As médias da primeira fase de exames nacionais do 11.º e 12.º anos foram quase todas positivas, à exceção de Literatura Portuguesa. Processo ficou marcado por problemas na correção em formato digital.

A+ / A-

As médias da primeira fase de exames nacionais do ensino secundário foram divulgadas esta terça-feira. As notas baixaram a Português e subiram a Matemática A.

De acordo com os dados facultados pelo Ministério da Educação, a média a Português foi de 114 valores, uma descida relativamente aos 126 do ano letivo anterior. Mais de 76 mil alunos realizaram o exame.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os alunos melhoraram a prestação a Matemática A, disciplina onde a nota média subiu de 105 para 114.

A Matemática B a nota média foi de 113, quando no ano passado tinha sido de 116.

As médias melhoraram a Economia A, que subiu de 114 para 120.

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais
A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Na disciplina de Biologia e Geologia a média baixou de 124 para 111.

No exame nacional de Física e Química A, a nota média foi de 111, em linha com a tendência verificada no ano letivo anterior.

E a disciplina com melhor nota é...

As médias da primeira fase de exames nacionais foram quase todas positivas, à exceção de Literatura Portuguesa (96).

Mandarim foi a disciplina com melhor média (168 valores), seguida de Inglês (153) e Português Língua Não Materna (144).

Veja aqui a correção completa dos exames de Português e Economia A (2º fase)

Exames Nacionais

Veja aqui a correção completa dos exames de Português e Economia A (2º fase)

Arrancou esta terça-feira a segunda fase dos exame(...)

Melhoraram em relação ao ano anterior as notas a Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna, Economia A, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol (iniciação), Espanhol (continuação), Mandarim (iniciação), Geografia A, História B, Matemática A, Matemática Aplic. às Ciências Sociais, Inglês, Física e Química A e Desenho A.

As médias baixaram a Português, Francês, Latim A, Italiano (iniciação), Biologia e Geologia, História A, História da Cultura e das Artes, Literatura Portuguesa, Matemática B e Filosofia.

A primeira fase dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos ficou marcada por problemas na correção em formato digital. A segunda fase começou esta terça-feira.

Consulte aqui a média de todas as disciplinas (formato PDF).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não faz sentido a nota que eu tive". Descontentes com os resultados, alunos pedem revisão de nota

"Não faz sentido a nota que eu tive". Descontentes com os resultados, alunos pedem revisão de nota

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Mundial, o papelinho de Montenegro e tempestades

Mundial, o papelinho de Montenegro e tempestades