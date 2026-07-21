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Fogo consome mato às portas de Lisboa
21 jul, 2026 - 13:48 • Redação
Chamas junto à capital estão a consumir uma zona de mato da Serra da Luz.
Um incêndio está a consumir, esta terça-feira, uma zona de mato junto ao Bairro Menino de Deus, na Pontinha.
O alerta foi dado às autoridades 12h53.
De acordo com informação no site da Proteção Civil para o local foram mobilizados 69 operacionais, 19 viaturas e um meio aéreo.
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