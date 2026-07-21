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Homem de 75 anos morre na praia do Ourigo no Porto

21 jul, 2026 - 22:58 • Lusa

Apesar de ter sido retirado do mar por populares e socorrido pelos técnicos de emergência médica, o homem acabou por morrer no local, depois de ter entrado em dificuldades na água.

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Um homem de 75 anos morreu esta terça-feira na praia do Ourigo, no Porto, depois de ter entrado em dificuldades na água, adiantou fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para um homem que se encontrava inconsciente na água foi dado pelas 17h20, tendo sido ativados elementos do comando local da Polícia Marítima do Douro, do INEM, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, dos Bombeiros Voluntários Portuenses, destacou a AMN em comunicado.

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Após os elementos da Polícia Marítima chegarem ao local, constataram que a vítima tinha acabado de ser retirada da água por populares que se encontravam nas proximidades, iniciando "de imediato manobras de Suporte Básico de Vida (SBV) até à chegada dos meios do INEM", referiu a AMN.

"Não tendo sido possível reverter a situação, o auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico do INEM" no local, acrescentou a mesma fonte.

O corpo foi retirado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto.

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