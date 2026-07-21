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Guarda
Incêndios: Detido por fogo provocado por queima de sobrantes em Seia
21 jul, 2026 - 23:17 • Lusa
GNR recorda que as queimas de sobrantes florestais "apenas podem ser realizadas nas condições legalmente previstas e fora dos períodos de proibição".
A GNR deteve um homem de 26 anos por suspeita de crime de incêndio florestal, no concelho de Seia, na sequência de uma queima de sobrantes, realizada sem autorização, que se descontrolou.
A detenção foi realizada, no domingo, por militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Gouveia, informa a Guarda Nacional Republicana (GNR), numa nota enviada esta terça-feira à agência Lusa.
"Na sequência de um alerta para um foco de incêndio, os elementos do SEPNA deslocaram-se de imediato ao local e desenvolveram diligências de investigação que permitiram apurar a origem da ocorrência", adianta o Comando Territorial da GNR da Guarda no mesmo comunicado.
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Segundo a GNR, o suspeito efetuava uma queima de sobrantes florestais "sem autorização, recorrendo a um isqueiro, tendo perdido o controlo da queima, o que deu origem ao incêndio, culminando na sua detenção".
Da ocorrência resultou uma área ardida de cerca de 0,002 hectares de mato.
Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Seia, no distrito da Guarda.
A GNR recorda que as queimas de sobrantes florestais "apenas podem ser realizadas nas condições legalmente previstas e fora dos períodos de proibição".
Os cidadãos são ainda aconselhados a consultar "o nível de perigo de incêndio rural e as restrições em vigor antes de realizar uma queima.
"Qualquer foco de incêndio ou comportamento de risco deve ser comunicado de imediato através do 112", acrescenta a GNR.
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