Incêndios: Detido por fogo provocado por queima de sobrantes em Seia

A GNR deteve um homem de 26 anos por suspeita de crime de incêndio florestal, no concelho de Seia, na sequência de uma queima de sobrantes, realizada sem autorização, que se descontrolou.

A detenção foi realizada, no domingo, por militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Gouveia, informa a Guarda Nacional Republicana (GNR), numa nota enviada esta terça-feira à agência Lusa.

"Na sequência de um alerta para um foco de incêndio, os elementos do SEPNA deslocaram-se de imediato ao local e desenvolveram diligências de investigação que permitiram apurar a origem da ocorrência", adianta o Comando Territorial da GNR da Guarda no mesmo comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a GNR, o suspeito efetuava uma queima de sobrantes florestais "sem autorização, recorrendo a um isqueiro, tendo perdido o controlo da queima, o que deu origem ao incêndio, culminando na sua detenção".