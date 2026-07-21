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IP3 continua cortado nos dois sentidos em Penacova devido a derrame de resina

21 jul, 2026 - 06:44 • Lusa

Corte no Itinerário Principal 3 (IP3) mantém-se e "não há previsão de reabertura", encontrando-se no local 27 operacionais, com o apoio de 13 veículos.

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O IP3 mantinha-se às 06h20 desta terça-feira interrompido nos dois sentidos em Penacova, 19 horas após ter sido cortado devido a um derrame de resina de um camião para a estrada, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra disse à Lusa que o corte no Itinerário Principal 3 (IP3) mantém-se e "não há previsão de reabertura", encontrando-se no local 27 operacionais, com o apoio de 13 veículos.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou que o trânsito está a ser desviado nos dois sentidos para a Estrada Nacional 2 (EN2).

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra, uma rutura num camião que transportava resina levou ao derrame desta substância para a estrada, por volta das 11h30 de segunda-feira, tendo a circulação rodoviária ficado interdita, nos dois sentidos, cerca de uma hora depois.

"O líquido não é tóxico, nem inflamável, mas como foi uma quantidade considerável, continuam a decorrer trabalhos de contenção e de limpeza da substância derramada".

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