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Polícia Judiciária
Luís Neves. PJ suspeita de descaminho e abuso de poder no caso do atrelado
21 jul, 2026 - 15:53 • Diogo Camilo , Anabela Góis
Polícia Judiciária abriu inquérito por suspeitas de crimes na movimentação do atrelado apreendido em operação de tráfico de droga e encontrado nas instalações do empresário que fez obras em casa do ministro da Administração Interna.
A Polícia Judiciária recolheu indícios que apontam para a prática dos crimes de descaminho e abuso de poder no transporte do atrelado de camião apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de droga e que foi encontrado nas instalações da empresa do empresário que fez obras em casa do ministro da Administração Interna, Luís Neves.
Segundo o Expresso, as suspeitas foram enviadas ao Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, o que levou à abertura de um inquérito, noticiado em comunicado na passada sexta-feira.
À Renascença, a Polícia Judiciária não confirma a notícia e remete apenas para o mesmo comunicado já lançado.
No mesmo comunicado, a PJ confirmou que a galera de camião "se encontrava estacionada em Barcelos, atracada a um camião da empresa Construbarcelos", acrescentando que o atrelado foi "removido do local" e que ficou novamente à sua guarda, assim como os produtos no interior do mesmo.
À Renascença, na altura, o Ministério Público adiantou estar a acompanhar os factos que têm sido noticiados e que, se necessário, iria desenvolver diligências.
Uma das versões investigadas pela PJ, citadas por Público e Correio da Manhã, indica que foi o empreiteiro João Carvalho quem se ofereceu para levar o atrelado. A autorização para fazer deslocar o atrelado terá acontecido fora do conhecimento da direção que combate o tráfico de droga.
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