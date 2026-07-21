Luís Neves. PJ suspeita de descaminho e abuso de poder no caso do atrelado

A Polícia Judiciária recolheu indícios que apontam para a prática dos crimes de descaminho e abuso de poder no transporte do atrelado de camião apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de droga e que foi encontrado nas instalações da empresa do empresário que fez obras em casa do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Segundo o Expresso, as suspeitas foram enviadas ao Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, o que levou à abertura de um inquérito, noticiado em comunicado na passada sexta-feira.

À Renascença, a Polícia Judiciária não confirma a notícia e remete apenas para o mesmo comunicado já lançado.

No mesmo comunicado, a PJ confirmou que a galera de camião "se encontrava estacionada em Barcelos, atracada a um camião da empresa Construbarcelos", acrescentando que o atrelado foi "removido do local" e que ficou novamente à sua guarda, assim como os produtos no interior do mesmo.

À Renascença, na altura, o Ministério Público adiantou estar a acompanhar os factos que têm sido noticiados e que, se necessário, iria desenvolver diligências.

Uma das versões investigadas pela PJ, citadas por Público e Correio da Manhã, indica que foi o empreiteiro João Carvalho quem se ofereceu para levar o atrelado. A autorização para fazer deslocar o atrelado terá acontecido fora do conhecimento da direção que combate o tráfico de droga.