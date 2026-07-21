Ministro acusa antigo presidente do Júri Nacional de Exames de não reportar problemas com classificação digital

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, acusa o antigo presidente do Júri Nacional de Exames (JNE) de não reportar problemas com a classificação digital.

"Não deixou nenhum relatório", afirmou o governante perante os deputados na Comissão de Educação e Ciência.

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Em entrevista à Renascença, Luís Duque de Almeida afirmou que o anúncio da generalização da classificação eletrónica surpreendeu o JNE.

"O senhor ministro não solicitou ao Júri Nacional de Exames qualquer balanço sobre a Filosofia. Sei que com o Júri nunca reuniu, nem nunca fez nenhum balanço. (...) Também sei que, quer da minha parte, quer da parte do meu colega, que é agora o atual presidente do Júri, nós éramos de opinião que não se poderia generalizar", afirmou.

Esta terça-feira, o ministro garantiu que os "erros graves" detetados durante o processo de digitalização das provas de Filosofia não chegaram ao conhecimento da tutela", segundo o ministro.

"Se tinha informação que não partilhou nem sequer com a Direção Geral da Educação nem com o EduQa, vai ter que explicar isso, porque não deu essa informação a ninguém. Foi-se embora em setembro e não deixou relatório a ninguém", reafirmou.

Questionado várias vezes sobre a taxa de 25 euros para a reapreciação das provas, Fernando Alexandre reitera que será mantida, mas esclarece que o valor é devolvido, caso a nota seja revista em alta.

Noutro plano, o ministro da Educação garante que, até ao fim de segunda-feira, já tinham sido distribuídas aos alunos 227 mil provas das mais de 290 mil que foram feitas.

[notícia atualizada às 11h35]