“Não me foi pedido”. Ex-presidente do JNE não reportou as falhas dos exames de Filosofia

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O antigo presidente do Júri Nacional de Exames (JNE), Luís Duque de Almeida, admite que não reportou ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação os problemas verificados na digitalização da prova de Filosofia, no ano letivo passado, por estar de saída do cargo. Ainda assim, assegura à Renascença que avisou o atual secretário de Estado de que “não ia ser um ano nada fácil”. Às acusações feitas esta terça-feira pelo ministro da Educação, Luís Duque de Almeida responde com uma pergunta: "Como é que foi possível tomar uma decisão e comunicá-la no dia 11 de setembro sem dispor de qualquer informação proveniente de uma das entidades com maior relevância no processo de avaliação externa?", criticando, assim, o Governo por ter avançado com a generalização do modelo este ano e deixando a garantia de que "não sabia sequer" que o processo ia ser generalizado. "Saí no dia 9 e só o soube no dia 11, quando ouvi o senhor ministro na abertura do ano letivo a anunciar a generalização", acrescenta. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta terça-feira, o ministro da Educação reagiu às críticas feitas por Luís Duque de Almeida na Renascença. O antigo presidente do JNE acusou Fernando Alexandre denão ter pedido qualquer balanço do ensaio que testou os procedimentos para a digitalização das provas. Na resposta, o governante sublinhou que Duque de Almeida “foi embora em setembro e não deixou relatório a ninguém”, assegurando que, se o antigo responsável “sabia de alguma coisa, vai ter de explicar” porque não reportou esses problemas à tutela.

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Questionado pela Renascença, o antigo presidente do JNE confirma a versão do ministro. Luís Duque de Almeida admite que não deixou qualquer relatório porque não lhe foi pedido, mas explica que não achou estranho não o fazer, uma vez que estava de saída e tinha pedido a cessação de funções no final de julho do ano passado. “É claro que, se a tutela tivesse solicitado ao Júri Nacional de Exames o relatório, este teria sido enviado e faríamos obviamente esse relatório, porque tínhamos informação e dispúnhamos de informação para realmente fazê-lo”, afirma. "O relatório não existe mas existe informação sobre como correu o piloto", garante Homem Cristo

Perante a insistência da Renascença, que questiona se não deveria tê-lo feito independentemente de existir um pedido ou não, Luís Duque de Almeida admite que o JNE "enquanto entidade", "poderia tê-lo feito". Apesar de tal não ter acontecido, Luís Duque de Almeida garante que alertou verbalmente o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, de que este “não ia ser um ano nada fácil”, embora admita que não antecipava a generalização. Segundo o antigo responsável, o secretário de Estado terá desvalorizado esse alerta e respondido que o ano seria “muito mais fácil” precisamente por causa da digitalização das provas. “Eu estava de saída, não sabia o que ia acontecer, não sabia sequer da decisão se o senhor ministro queria ou não queria generalizar”, assegura. Já depois da entrevista dada por Luís Duque de Almeida à Renascença, o secretário de Estado adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, confirmou, na fase final da audição no Parlamento, que não existiu, de facto, relatório sobre o projeto piloto de Filosofia, mas o Governo tinha toda a informação sobre o que aconteceu. "O relatório não existe mas existe informação sobre como correu o piloto", acrescenta.

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