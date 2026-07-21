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“Não me foi pedido”. Ex-presidente do JNE não reportou falhas nos exames de Filosofia, mas alertou Homem Cristo
21 jul, 2026 - 12:33 • Pedro Mesquita , Jaime Dantas , Daniela Espírito Santo
O antigo presidente do Júri Nacional de Exames admite que não reportou à tutela os problemas detetados na digitalização das provas por estar de saída, mas critica o Governo por ter avançado com a generalização dos exames digitais sem pedir um balanço ao JNE. Homem Cristo, no Parlamento, confirma que "o relatório não existe", mas "existe informação sobre como correu o piloto".
O antigo presidente do Júri Nacional de Exames (JNE), Luís Duque de Almeida, admite que não reportou ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação os problemas verificados na digitalização da prova de Filosofia, no ano letivo passado, por estar de saída do cargo. Ainda assim, assegura à Renascença que avisou o atual secretário de Estado de que “não ia ser um ano nada fácil”.
Às acusações feitas esta terça-feira pelo ministro da Educação, Luís Duque de Almeida responde com uma pergunta: "Como é que foi possível tomar uma decisão e comunicá-la no dia 11 de setembro sem dispor de qualquer informação proveniente de uma das entidades com maior relevância no processo de avaliação externa?", criticando, assim, o Governo por ter avançado com a generalização do modelo este ano e deixando a garantia de que "não sabia sequer" que o processo ia ser generalizado. "Saí no dia 9 e só o soube no dia 11, quando ouvi o senhor ministro na abertura do ano letivo a anunciar a generalização", acrescenta.
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Esta terça-feira, o ministro da Educação reagiu às críticas feitas por Luís Duque de Almeida na Renascença. O antigo presidente do JNE acusou Fernando Alexandre denão ter pedido qualquer balanço do ensaio que testou os procedimentos para a digitalização das provas. Na resposta, o governante sublinhou que Duque de Almeida “foi embora em setembro e não deixou relatório a ninguém”, assegurando que, se o antigo responsável “sabia de alguma coisa, vai ter de explicar” porque não reportou esses problemas à tutela.
Questionado pela Renascença, o antigo presidente do JNE confirma a versão do ministro. Luís Duque de Almeida admite que não deixou qualquer relatório porque não lhe foi pedido, mas explica que não achou estranho não o fazer, uma vez que estava de saída e tinha pedido a cessação de funções no final de julho do ano passado.
“É claro que, se a tutela tivesse solicitado ao Júri Nacional de Exames o relatório, este teria sido enviado e faríamos obviamente esse relatório, porque tínhamos informação e dispúnhamos de informação para realmente fazê-lo”, afirma.
"O relatório não existe mas existe informação sobre como correu o piloto", garante Homem Cristo
Perante a insistência da Renascença, que questiona se não deveria tê-lo feito independentemente de existir um pedido ou não, Luís Duque de Almeida admite que o JNE "enquanto entidade", "poderia tê-lo feito".
Apesar de tal não ter acontecido, Luís Duque de Almeida garante que alertou verbalmente o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, de que este “não ia ser um ano nada fácil”, embora admita que não antecipava a generalização. Segundo o antigo responsável, o secretário de Estado terá desvalorizado esse alerta e respondido que o ano seria “muito mais fácil” precisamente por causa da digitalização das provas.
“Eu estava de saída, não sabia o que ia acontecer, não sabia sequer da decisão se o senhor ministro queria ou não queria generalizar”, assegura.
Já depois da entrevista dada por Luís Duque de Almeida à Renascença, o secretário de Estado adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, confirmou, na fase final da audição no Parlamento, que não existiu, de facto, relatório sobre o projeto piloto de Filosofia, mas o Governo tinha toda a informação sobre o que aconteceu.
"O relatório não existe mas existe informação sobre como correu o piloto", acrescenta.
Luís Duque de Almeida recorda ainda que, no ano passado, o Ministério da Educação pediu um relatório na sequência do atraso na publicação das notas dos exames do 9.º ano e, nesse caso, o JNE "prestou essas informações".
“O Júri Nacional de Exames prestou essas informações atempadamente e dentro dos prazos que tinham sido solicitados”, relembra.
O antigo presidente do JNE endurece ainda as críticas ao Governo e diz não perceber “como é que foi possível tomar uma decisão e comunicá-la no dia 11 de setembro de 2025, sem dispor de qualquer informação proveniente de uma das entidades com maior relevância no processo de avaliação externa”.
“Soube no dia 11 de setembro, quando ouvi o senhor ministro, na abertura do ano letivo, anunciar a generalização. Nem sabia que era essa a intenção da tutela”, conclui.
[Notícia atualizada às 15h55 de 21 de julho de 2026 para acrescentar resposta de Alexandre Homem Cristo]
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