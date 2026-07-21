Organizações alertam para "constrangimentos estruturais" na saúde mental

A Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais (FNERDM) alertou esta terça-feira para os "constrangimentos estruturais" no atual modelo de saúde mental, que comprometem o acesso e as respostas, e pediu a sua revisão urgente.

Num documento que entregou a Adalberto Campos Fernandes, nomeado pelo Presidente da República coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, a federação aponta o subfinanciamento das respostas em saúde mental, a excessiva burocracia, a rigidez dos processos de referenciação e avaliação e a falta de flexibilidade dos modelos de recursos humanos.

Pede ainda uma clarificação da articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e as entidades comunitárias, num documento que também remeteu às entidades governativas, organismos públicos e estruturas com competências nas áreas da saúde mental, reabilitação psicossocial, inclusão e proteção social.

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No manifesto "Pelo futuro das respostas comunitárias de suporte, reabilitação e inclusão em saúde mental", assinado por entidades associadas e não associadas da federação, os subscritores lembram que os constrangimentos existentes comprometem a sustentabilidade das respostas, a sua integração na comunidade, o acesso das pessoas aos apoios e a autonomia das organizações.