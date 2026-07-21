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Sistema de Depósito e Reembolso

Petição contra sistema Volta ultrapassa as 18 mil assinaturas

21 jul, 2026 - 18:26 • Redação*

Iniciativa já reúne mais do dobro das assinaturas exigidas para que o tema seja discutido pela Assembleia da República. Texto pede a “suspensão imediata" do sistema de depósito e reembolso.

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Intitulada “Pelo Fim do Sistema ‘Volta’ e pela Criação de um Modelo Justo de Gestão de Embalagens”, uma petição pública, lançada a 8 de maio, pede a “suspensão imediata" deste mecanismo de depósito e reembolso "e a sua substituição por um modelo transparente, justo e verdadeiramente ambiental”.

A iniciativa reúne já mais de 18 mil signatários, superando largamente as 7.500 assinaturas exigidas para que o tema seja discutido pela Assembleia da República.

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Os subscritores do documento acusam a entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) de “falta de transparência” e entendem que o Volta “transfere custos das empresas para os consumidores”, uma vez que “obriga” os utilizadores a “adiantar dinheiro” para financiar a logística da reciclagem. “Quanto menos eficaz for o sistema, mais dinheiro sobra para a entidade gestora”, lê-se no texto da petição.

Segundo o presidente da entidade que gere o SDR Portugal, os depósitos não reclamados pelos consumidores “ficam no sistema e são reinvestidos no sistema”. Em entrevista à Renascença, Leonardo Mathias garantiu que ninguém está a lucrar com as cauções que não são devolvidas. “É falso quando alguém diz que estão a ganhar com isto”, afirmou.

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A petição refere ainda que “o sistema não cumpre o objetivo ambiental necessário” por criar “barreiras, custos e injustiças que descredibilizam a política ambiental e prejudicam a confiança dos cidadãos”. Até esta terça-feira, o Volta tinha recolhido cerca de cem milhões de embalagens.

Outra das acusações feitas pelo autor da petição é que o consumidor é “responsabilizado por falhas que não controla” e que este método "faz recair sobre o consumidor o risco de perda do depósito, mesmo quando a falha é do sistema".

À Renascença, Leonardo Mathias assegurou que “os supermercados devem aceitar a recolha manual quando as máquinas não estão a funcionar”.

Até 9 de agosto o Volta atravessa um “período progressivo e gradual de adaptação”. Até lá, o presidente do SDR Portugal garante que o sistema vai ser "afinado".

*Editado por Catarina Santos
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