Petição contra sistema Volta ultrapassa as 18 mil assinaturas

Intitulada “Pelo Fim do Sistema ‘Volta’ e pela Criação de um Modelo Justo de Gestão de Embalagens”, uma petição pública, lançada a 8 de maio, pede a “suspensão imediata" deste mecanismo de depósito e reembolso "e a sua substituição por um modelo transparente, justo e verdadeiramente ambiental”.

A iniciativa reúne já mais de 18 mil signatários, superando largamente as 7.500 assinaturas exigidas para que o tema seja discutido pela Assembleia da República.



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Os subscritores do documento acusam a entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) de “falta de transparência” e entendem que o Volta “transfere custos das empresas para os consumidores”, uma vez que “obriga” os utilizadores a “adiantar dinheiro” para financiar a logística da reciclagem. “Quanto menos eficaz for o sistema, mais dinheiro sobra para a entidade gestora”, lê-se no texto da petição.

Segundo o presidente da entidade que gere o SDR Portugal, os depósitos não reclamados pelos consumidores “ficam no sistema e são reinvestidos no sistema”. Em entrevista à Renascença, Leonardo Mathias garantiu que ninguém está a lucrar com as cauções que não são devolvidas. “É falso quando alguém diz que estão a ganhar com isto”, afirmou.