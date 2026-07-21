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PJ detém jovem suspeito de abuso sexual de menor de 13 anos em Gaia

21 jul, 2026 - 21:26 • Lusa

A investigação teve início na denúncia efetuada pela escola, depois de a vítima ter faltado às aulas.

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Um jovem de 21 anos foi detido na segunda-feira por suspeita de abuso sexual de uma menina de 13 anos, em maio, em Vila Nova de Gaia, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A investigação teve início na denúncia efetuada pela escola, depois de a vítima ter faltado às aulas e ser desconhecido o seu paradeiro, revela o comunicado daquela polícia de investigação.

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"Quando os elementos policiais estavam a chegar à escola, a menor estava também a regressar, altura em que relatou ter conhecido, há alguns dias, num "site" de encontros, um homem com quem tinha estado nesse dia", descreve a PJ.

Segundo a PJ, a menor referiu então que, "nesse encontro, o suspeito tinha-a levado de carro para um sítio isolado onde acabaram por se envolver sexualmente".

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, conclui a nota de imprensa.

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