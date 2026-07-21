Trio viaja do Brasil para matar e roubar empreiteiro no Porto

Foram detidos três suspeitos de terem matado, por asfixia, um homem no interior da sua residência, no Porto, em 8 de julho, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ) .

Em comunicado, a PJ refere que os detidos são dois homens e uma mulher, todos estrangeiros e com idades entre os 40 e os 45 anos.



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A vítima é um empreiteiro da região norte, de 60 anos. Os suspeitos são o pai e a mãe de uma ex-namorada do cidadão português, e um assassino contratado, adianta o Jornal de Notícias.



Segundo a PJ, os suspeitos saíram do Brasil a 6 de julho e aterraram no aeroporto de Lisboa na manhã do dia seguinte.

"Seguindo um plano preparado ao pormenor, e sabendo que a vítima guardava valores significativos em casa, os suspeitos deslocaram-se, de imediato, para a cidade do Porto, tendo abordado a vítima, com violência, no interior da sua residência", acrescenta.

Os suspeitos terão manietado a vítima e provocado a sua morte por asfixia, após o que se apoderaram de diversos objetos de valor e se colocaram em fuga para a cidade de Lisboa.

Na segunda-feira, e quando se preparavam para apanhar um voo de regresso ao Brasil, os suspeitos foram detidos no aeroporto de Lisboa, na posse de uma "elevada quantia" em dinheiro – pelo menos 15 mil euros, segundo o JN – e de produtos adquiridos com parte do dinheiro furtado.

Os detidos vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Estão indiciados dos crimes de homicídio e furto qualificados.