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Exames Nacionais

Veja aqui a correção completa dos exames de Português e Economia A (2º fase)

21 jul, 2026 - 20:08 • Catarina Magalhães

Arrancou esta terça-feira a segunda fase dos exames nacionais. Consulte aqui os enunciados e os critérios de correção da prova de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna e Economia A.

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Português (639)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Português Língua Segunda (138)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Português Língua Não Materna (839)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Literatura Portuguesa (734)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Economia A (712)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Arrancou esta terça-feira a segunda fase dos exames nacionais que decorre até 24 de julho.

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No período da manhã contou-se com as provas de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna e Literatura Portuguesa.

Já pelas 14h00 começou a segunda tentativa de melhoria de nota para Economia A, História e Cultura das Artes e Latim.

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