- Noticiário das 20h
- 21 jul, 2026
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Exames Nacionais
Veja aqui a correção completa dos exames de Português e Economia A (2º fase)
21 jul, 2026 - 20:08 • Catarina Magalhães
Arrancou esta terça-feira a segunda fase dos exames nacionais. Consulte aqui os enunciados e os critérios de correção da prova de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna e Economia A.
Português (639)
Português Língua Segunda (138)
Português Língua Não Materna (839)
Literatura Portuguesa (734)
Economia A (712)
Arrancou esta terça-feira a segunda fase dos exames nacionais que decorre até 24 de julho.
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No período da manhã contou-se com as provas de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna e Literatura Portuguesa.
Já pelas 14h00 começou a segunda tentativa de melhoria de nota para Economia A, História e Cultura das Artes e Latim.
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As inscrições à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior começaram na segunda-feira, mas apenas 304 estudantes apresentaram candidatura.
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